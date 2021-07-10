مايدوجوري (نيجيريا) ـ رويترز: قال سكان وعامل في مستشفى إن مسلحين قتلوا 45 شخصا على الأقل في هجوم على بلدة فارو في شمال غرب نيجيريا. وأصبحت مثل هذه الهجمات أمرا شائعا في المنطقة مع عجز الحكومة النيجيرية وقوات الأمن عن وقف تدهور الأمن والنظام هناك. وقال أبوبكر إلياسو وهو ساكن شاهد الهجوم “اقتحم مسلحون على متن أكثر من 100 دراجة نارية بلدة فارو وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع نحو الساعة 12 ظهر أمس الأول “.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتلون 45 على الأقل فـي بلدة بشمال غرب نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.