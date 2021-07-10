لقاء كوبيش وحفتر.. مباحثات حول التهدئة وانتخابات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش زيارةإلى القيادة العامة للجيش الليبي، السبت، لبحث تنفيذ مقررات جنيف.

وبحسب بيان للقيادة العامة للجيش الليبي، استقبل القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.



وأكد البيان أن اللقاء استعرض آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأكد الجانبين ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

كما عقدت لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة العامة اجتماعا مع كوبيش لمناقشة مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي إن الاجتماع تركز على سرعة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه.





كما تضمن الاجتماع آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات الجيش الليبي من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وأنهت لجنة "5+5" العسكرية الليبية أعمال الصيانة للطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد -سرت ومصراتة،وتجري توزيع نقاط الأمن وذلك تمهيدا لافتتاحه.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر "برلين2" في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، ومعيتيقة والخمس البحرية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.