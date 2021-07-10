مجلس الانتخابات الإثيوبي يعلن فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، مساء اليوم السبت، فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم.

وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم والمدن التي فاز بها الازدهار الحاكم بالأغلبية، هي العاصمة أديس أبابا، حيث فاز بـ22 مقعدا من أصل 23 بالبرلمان، وفي إقليم أمهرة، وحقق حزب الازدهار الأغلبية بـ114 مقعدا من أصل 125 جرى التنافس عليها، ويتبقى 13 مقعدا ستجري انتخاباتها في سبتمبر.



وتابع، أن حزب الحاكم فاز بـ 6 مقاعد في إقليم عفار من أصل 8، وسيتم إجراء الانتخابات على المعقدين المتبقين في الجولة الثانية.

وأضاف المجلس، أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.