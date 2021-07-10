سقوط القيادي الداعشي "أبي البراء".. بتعاون إيطالي مغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتعاون أمني وثيق مع السلطات المغربية، أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية المكلفة بالإرهاب، مغربياً شغل منصبا قياديا رفيعا

لدى تنظيم داعش الإرهابي في الساحة السورية العراقية.

وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات العامة في المغرب)، إلى أن عملية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مصالحها ونظيرتها الإيطالية أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ"أبي البراء".

وأكد المصدر، أنه قد تم توقيف الملقب بـ"أبي البراء" بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال التابعة لتنظيم “داعش” في اتجاه أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن الداعشي المغربي الموقوف أُلقي القبض عليه وفق طلب دولي صادر عن السلطات القضائية المغربية.

وأكد البيان أن التحريات والأبحاث باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع عدد من العائدين من أماكن القتال التابعة لتنظيم "داعش”، كشفت أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة في التنظيم.

وأشار البيان إلى أن توقيف المشتبه به يندرج في سياق المجهودات التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الإرهاب والتطرف.

كما أنه يأتي تتويجا للانخراط الجدي والفاعل للمصالح الأمنية المغربية في الجهود الدولية لمواجهة الخطر الإرهابي.

وخلص البيان إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (مكتب إنتربول الرباط) ومع السلطات القضائية المغربية ونظيرتها الإيطالية، وذلك للتسريع بإرسال ملف التسليم الخاص للمعني بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة.