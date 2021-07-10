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منذ بدء الجائحة.. روسيا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

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سجلت روسيا اليوم السبت 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس ، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142253.

 

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل 25082 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 5694 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758300.

 

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات. وقالت أمس الجمعة إنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 من أبريل 2020 إلى مايو 2021.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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