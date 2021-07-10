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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1177 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت"، تسجيل 1177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 500083 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1516 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 481225 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7963 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10895 والحالات الحرجة 1395 حالة.