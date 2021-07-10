وزير الري عن سد النهضة: به عيوب جسيمة تم إعلانها وأخرى لم تعلن

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، مشيراً إلى أن سد النهضة الإثيوبي به عيوب جسيمة.

وقال عبدالعاطي، خلال اللقاء الحواري الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت،: "نحن ندرس كل السيناريوهات فى كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الرى".

وأشار وزير الري إلى أن سد النهضة الإثيوبي به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن.

وأضاف أن الدولة المصرية "تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يُناسبها“، مطالبًا بألا تكون هناك حالة اندفاع أو ضغط، لأنه لن يكون هناك أي قرار إلا في مصلحة الدولة المصرية..

وأوضح عبدالعاطي أن مشكلة مصر مع سد النهضة، "ليست السد نفسه، ولكن حجمه“، مشيرًا إلى أن مصر “لديها ثقة في نفسها، في حين هناك من يخاف من التوقيع على اتفاق، وليس لديه رؤية ولا إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق“، في إشارة إلى إثيوبيا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية شاركت فى بناء العديد من السدود فى بعض الدول الإفريقية.

وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال وزير الرى: "بالنسبة للمشروع القومى لتبطين الترع، فتم الانتهاء من 2.100 كيلو متر على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر أخرى وهذا يعتبر إعجازا، وقال إن هناك برنامجا كبيرا يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين فى إدخال نظم الرى الحديثة.