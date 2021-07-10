إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص واتوبيس بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بالقرب من قرية منقباد.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بالقرب من قرية منقباد.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص مجهولة الأرقام واتوبيس رقم 4621 ر د ق.

أسفر الحادث عن إصابة "عمر. م. ح" 35 عامًا، " أسامة. م. ع" 29 عامًا، و"حسن. ح ع" 37 عامًا، و " محمود. ح. أ" 47 عامًا.

جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.