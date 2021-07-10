صور.. «عاصفة نارية» تدمر عشرات المنازل في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الروسية، إن رجال الإطفاء استخدموا طائرات تحمل المياه، اليوم السبت، في محاولة لإخماد حرائق غابات اجتاحت منطقة تشيليابينسك بوسط البلاد.

وأسفرت الحرائق عن مقتل رجل وتدمير عشرات المنازل في القرى.

منازل وومتلكات دمرها حريق غابات في روسيا

وأجلي مئات السكان، أمس الجمعة، بعد أن أدت الرياح القوية إلى تعقيد جهود السيطرة على حرائق امتدت على مساحة 14 ألف هكتار في المنطقة الواقعة على بعد 1500 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.

منزل مدمر جراء حريق غابات في روسيا

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن إيليا دينيسوف، نائب وزير الطوارئ الروسي قوله «كانت النيران تنتشر بسرعة تزيد على 150 متراً في الدقيقة، وهذه سرعة هائلة. لقد كانت عاصفة نارية، انفجاراً كان من المستحيل إخماده».

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن 18 شخصاً على الأقل كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية، وعُثر على رجل يبلغ من العمر 78 عاماً ميتاً بعدما رفض مغادرة منزله مع قرويين آخرين تم إجلاؤهم. ودمرت الحرائق زهاء 50 منزلاً.

وقال دينيسوف، إن رجال الإطفاء تمكنوا، في النهاية، من السيطرة على معظم الحرائق واحتوائها.