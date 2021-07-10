ألمانيا تحقق نتائج جيدة في حملة التطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت ألمانيا من تحقيق نتائج جيدة في حملتها الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن أكثر من 42% من السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيماً كاملاً ضد كورونا.

وذكر المعهد أن أكثر من 48,4 مليون شخص في ألمانيا (أي 58,2% من السكان) تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، بينما تلقى نحو 35 مليون منهم (أي 42,1% من السكان) تطعيماً كاملاً من جرعتين.

وبحسب البيانات، تم إعطاء نحو 700 ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الجمعة.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن أحدث الأرقام على تويتر "هذا جيد - لكن في السباق مع متغير دلتا، لا يعتبر ذلك كافيا. يتوفر الآن لقاح لكل فرد. الرجاء استخدامه!".

واعتباراً من 7 يونيو الماضي، بات بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعداً للحصول على اللقاح. فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات، التي كانت تقتصر على إعطاء اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية، يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر، من الناحية النظرية، تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي. وأعطيت الأولوية، في بادئ الأمر، لمن تجاوزوا 80 عاماً، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضاً أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.