الأسلحة المضبوطة على حدود لبنان كانت معدة لتنفيذ عمليات

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 7:52 مساءً

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول الأسلحة التي ضبطها الجيش على الحدود مع لبنان

وقالت المصادر، مساء اليوم السبت، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش الإسرائيلي اليوم كانت معدة أصلا لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المصادر قولها إن “كمية الأسلحة المضبوطة والتي تقدر بملايين الشواقل والتي تعد الأكبر منذ سنوات، هي ليست بالضرورة ستذهب للمنظمات الاجرامية في إسرائيل، وأن التقديرات في وزارة الجيش قالت إنها كانت ذاهبة ومعدة لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل”.

وأوضحت أن “إسرائيل متخوفة من أن تكون هذه الأسلحة كانت مجهزة للاستخدام من قبل خلايا تابعة لحزب الله اللبناني موجودة داخل إسرائيل”، مشددةً في الوقت نفسه على أن “الحزب يسعى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل بل وهو مصمم على ذلك”. حسب زعمها

وأعلن الجيش الاسرائيلي اليوم إحباط عملية تهريب هي الاكبر منذ سنوات لـ43 قطعة سلاح تُقدّر قيمتها بـ 2 مليون و700 ألف شيكل، على الحدود اللبنانية.