“ألف قتيل”.. ضربة موجعة للحوثي في معارك مع الجيش اليمني

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مصادر يمنية عن مقتل قائد قوات ميليشيات الحوثي على جبهة الزاهر في البيضاء، خلال المواجهات مع الجيش اليمني، لافتة إلى أن الاشتبكات لا تزال مستمرة في عدة مناطق من مدينة البيضاء، ضمن العملية العسكرية التي يشنها الجيش اليمني لاستعادة السيطرة على المدينة بالكامل.

في ذات السياق، أوضحت المصادر أن إجمالي عدد القتلى والجرحى ضمن صفوف عناصر ميليشيات الحوثي، المدعومة إيرانيا، خلال معارك البيضاء وصل إلى ألف عنصر، سقط معظمهم في جبهة الزاهر.

كما أشارت المصادر إلى أن عشرات العناصر الحوثية سقطوا قتلى خلال المواجهات في المدينة، مبينةً أن الجيش اليمني خاض المعارك ضد الميليشيات مدعوماً بقوات المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية.

تزامناً، شن طيران تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات غرب المدينة، وذلك خلال ساعات الفجر الأولى من السبت، فيما تمكنت قوات تابعة للمقاومة الشعبية من الجهة الغربية للبيضاء.

يشار إلى أن كشف وزير الإعلام اليمني، “معمر الإرياني” أكد في تغريدة سابقة له على موقع تويتر على أن مديرية الزاهر باتت كاملةً تحت سيطرة القوات الحكومية بعد طرد كافة عناصر الميليشيات منها، مضيفاً: “حاول الحوثيون صناعة انتصار زائف للتغطية على خسائرهم في جبهات البيضاء، فلم يعد أحد من المتسللين ومن بينهم جرحى وأسرى، وتم اغتنام آلياتهم وعتادهم”.