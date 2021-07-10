بعد 10 أيام من تعيينه.. إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الجزائرية، مساء السبت، إصابة رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة بن عبد الرحمن بعد 10 أيام فقط من تكليفه من قبل الرئيس الجزائري برئاسة الوزراء خلفاً لعبد العزيز جراد.



وأشار بيان عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إلى أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا دخل في حجر صحي.

وبحسب البيان، سيتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر، وبأنه يمارس نشاطه الحكومي عن بعد.

وفي 30 من الشهر الماضي، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير ماليته في الحكومة المستقيلة رئيساً جديدا للوزراء.

والأربعاء الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 34 وزيرا، وسط مفاجآت كبيرة.

وحافظ رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن على حقيبة وزارة المالية وجمع بين المنصبين في سابقة هي الأولى نوعها بتاريخ الحكومات الجزائرية.

وتضمنت الحكومة الجزائرية الجديدة مفاجآت بالجملة، إذ شهدت خروج وزراء كانوا محسوبين على دائرة الرئيس عبد المجيد تبون أبرزهم وزيرا الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي.

ومن أكبر المفاجآت التي جاءت بها ثاني حكومة في عهد تبون، عودة وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة إلى منصبه، وهو المنصب الذي غادره في أبريل/نيسان 2019.

بالإضافة إلى تعيين عبد الرشيد طبي وزيرا جديدا للعدل خلفاً للوزير السابق بلقاسم زغماتي والذي تم تعيينه في منصبه منذ أبريل/نيسان 2019.

وحافظ عدد من الوزراء على مناصبهم، أبرزهم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية كمال بلجود، وكذلك وزراء المجاهدين (قدماء المحاربين) والشؤون الدينية والرقمنة والسكن.