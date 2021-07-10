أهمية عودة الرحلات الروسية للسياحة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - قرار الرئيس الروسي يراه النائب عمرو حسين هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، "إيجابيا للغاية لكنه جاء متأخرا بعض الشيء، لأن مصر بلد أمن وأمان، وقامن القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بتقديم كل إجراءات السلامة لجميع المتواجدين على أراضيها".

وتابع هندي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "القرار له مردود إيجابي مهم على السياحة المصرية، التي تمثل وجهة سياحية فريدة لمختلف دول العالم، بجانب ما تقوم به من سيطرة قوية على تفشي فيروس كورونا، والعمل وفق إجراءات احترازية مشددة".

وثمّن المساعي المصرية في عودة السياحة لسابق عهدها، قائلا: "جهد ممتاز قام به الجميع بداية من القيادة السياسية، كمان أن وزارة السياحة عملت بجهد وافر، ونسقت أيضا مع جميع الوفود القادمة التي سنراها خلال الأيام المقبلة".

وعن مناقشة لجنة السياحة والطيران المدني القرار وتأثيره والاستعداد له، أوضح: "لم نناقش شيئا بعد في اللجنة، ولكن ننتظر لنرى سير الأمور خلال الفترة المقبلة وعودة السياحة، وحينها سيكون بالتأكيد هناك حديث داخل البرلمان".

وكان بوتن قد وقّع مرسوما رئاسيا يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر، باستثناء التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

جاء قرار الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية الشهيرة، التي أسفرت عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

انفراجة كبيرة

ويشيد الخبير السياحي، سعد الشامي، بالقرار الذي يراه "منصفا" بسبب ما تقوم به مصر من إجراءات ومشاريع عملاقة تخدم الدولة والسياحة، بجانب أنه يمثل "انفراجة كبيرة للقطاع الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية".

وأكد لموقع "سكاي نيوز عربية": "السياحة الداخلية أنقذت القطاع السياحي كله من الانهيار في وقت ما، وبدأ عدد كبير من العاملين والشركات في تغيير أنشطتهم بسبب حالة الركود الصعبة، بجانب أزمة كورونا التي ضربت جميع دول العالم".

وأوضح: "السياحة الروسية مهمة لمصر، فعلى سبيل المثال دخل مصر عام 2009 أكثر من مليوني سائح، وارتفع الرقم لأكثر من 3 ملايين عام 2014، وهو رقم كبير ومنعش للقطاع بأكمله".