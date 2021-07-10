مقتل 8 في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

آثار التفجير في مقديشو

قال شاهد لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكبا حكوميا انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية اليوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب لرويترز إن الحركة مسؤولة عن هجوم اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

وقال حسن سيد علي وهو سائق سيارة أجرة بثلاث عجلات لرويترز في موقع الانفجار عند تقاطع بنادر في مقديشو «رأيت ثماني جثث في مكان الحادث بينهم امرأة».

يشار إلى أن الحركة كثيراً ما تنفذ مثل هذه التفجيرات، وتطالب بشكل مستمر بالإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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