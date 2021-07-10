السيسي يستجيب لاستغاثة تونس بمساعدات عاجلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة تونس، بعد إعلانها انهيار القطاع الطبي وارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، إنه "بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تم تجهيز شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها إلى أكثر من 31 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وإرسالها إلى تونس".

كانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بنت علية، أعلنت، الخميس، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وبدأت وحدات الحرس الوطني التونسية، أمس الجمعة، في إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مختلف الولايات في البلاد، تنفيذا للقرار القاضي بمنع التنقل بين الولايات والمدن التونسية.

وتوفي حوالي 16 ألف شخص حتى اليوم في تونس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم 4 آلاف وفاة في آخر شهرين فقط.

وبالرغم من تسارع وتيرة الإجراءات الحكومية، إلا أن وتيرة الإصابات ما زالت مرتفعة أيضا، حيث أوصت اللجنة العلمية في البلاد بإجراء حجر شامل لمدة 6 أسابيع تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.

وسجلت تونس 8506 إصابات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735