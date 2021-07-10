خرق للهدنة.. قتيل و3 جرحى من الجيش الأوكراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأوكراني، السبت، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين شرقي البلاد، على خلفية توترات متصاعدة في منطقة النزاع المستمر منذ 2014.

والقتيل، هو رابع جندي أوكراني يقتل خلال أسبوع، وبحسب الجيش تم نقل الجرحى إلى المستشفى وإصاباتهم ليست خطيرة.



وقال الجيش الأوكراني على "فيس بوك" إن المواقع الأوكرانية على الجبهة استُهدفت بنيران المدفعية وقذائف الهاون وقاذفات القنابل والرشاشات.

وأعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تنشر مئات المراقبين عن أسفها في بيان الخميس بالقول "خلال الأسبوعين الماضيين سجل عدد متزايد من انتهاكات وقف إطلاق النار".

ويستمر النزاع بين أوكرانيا والانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد منذ 2014.

واندلعت الحرب التي أودت بأكثر من 13 ألف شخص، بعيد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ولطالما أكدت روسيا أن دعمها للمناطق الانفصالية سياسي بحت، لكن كييف وحلفاءها الغربيين شجبوا إرسال موسكو لمساعدات عسكرية.

وبعد هدنة تم احترامها في النصف الثاني من عام 2020، تصاعدت حدة التوتر هذا العام عندما نشرت موسكو ما يقارب 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لعدة أسابيع.

وتؤكد روسيا أن الهدف من ذلك كان إجراء تدريبات، والجنود انسحبوا، لكن هذا الانسحاب ظل محدودًا بحسب كييف والغرب.