إعطاء 9ر111 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن للبرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت بأنه تم إعطاء إجمالي 9ر111 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 56ر1 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ 24 أسبوعاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19 مليون حالة، بالإضافة إلى 531 ألفاً و688 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.