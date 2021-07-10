شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تبحث خطة جنوب سيناء لتطوير شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجان مجلس النواب الأسبوع الجارى مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تبحث لجنة السياحة والطيران يوم الاثنين القادم، خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة، استعداداً لعودة السياحة.

يشار إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع رسميا الخميس الماضي، الحظر المفروض منذ عام 2015 أى منذ أكثر من 5 سنوات على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"

كما تناقش اللجنة غدا الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين (العاملين بالقطاع الحكومي) والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.