شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": عودة السياحة الروسية يعطى رسائل إيجابية عن الأمان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغاء قرار حظر الطيران العارض للمنتجعات المصرية، مؤكدا أن عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، فضلًا عن كونه يعطي عدد من الرسائل الإيجابية لكافة دول العالم وخاصة الدول الأوروبية عن الأمن في مصر.

وقال النائب علاء عابد في تصريحات له علي هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات إلي محافظة جنوب سيناء، لتفقد عددا من مشروعات الطرق والموانئ، إن القرار يعد بمثابة حمله دعائية لقطاع السياحة وهذه أفضل دعاية ترويجية، مطالبًا بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية للسائحين مع تقديم تسهيلات أكثر لهم.

وأكد عابد جاهزية مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية لاستقبال السائحين الروس، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الجميع في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عابد، أن استئناف السياحة الروسية سيحقق انتعاش كبير داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء ما تبذله الحكومة المصرية من رفع الإمكانيات والخدمات المقدمة للسائحين بشكل عام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، داخل المطارات والفنادق والمطاعم وغيرها.

وأشار عابد إلى أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إنه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار، وعودة السائح الروسي سيحقق طفرة حقيقة في إيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن السياحة تحقق انتعاش للاقتصاد، وترفع من حجم النقد الأجنبي، لأنها واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.