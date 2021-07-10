شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: صرف معاشات الصحفيين بالنقابة بالزيادة الجديد 20% من يوليو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تقرر تطبيق وصرف زيادة معاشات الصحفيين الرواد بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.

وقال رشوان، في بيان له اليوم: الزميلات والزملاء الكرام الرواد أعضاء النقابة بجدول المعاشات وأسرهم.. وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية واستنادا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20% ليرتفع من 1750 جنيها إلى 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة.