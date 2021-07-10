"مأساة أم".. تركت أبناءها الأربعة في حديقة عامة لعدم قدرتها على الإنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تركها زوجها، وتراكمت عليها الديون، وطالبها صاحب الشقة التي تسكنها بالإيجار المتراكم منذ 4 أشهر، فلم تجد أمامها سوى ترك أبنائها الأربعة في حديقة عامة وتنصرف، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطها.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بضبط سيدة تركت أبنائها بحديقة عامة في شارع الجيش وهمت بالانصراف.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد "منال.ع.ح"،39 عامًا، ربة منزل بالحديقة رفقة إحدى صديقاتها، حضر إليها زوجها "إبراهيم.ع.ع" 37 عامًا، وحدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات زوجية بينهما، وانصرف الأخير من المكان، فيما كان منها إلا أن تركت أبنائها "شيماء" 11 عامًا، و"حبيبة" 7 أعوام، و"سما" عام ونصف، و"ياسين" 4 أشهر، بالحديقة وهمت بالمغادرة إلا أن بعض الأهالي استوقفوها وأبلغوا بالواقعة.

بسؤال السيدة فى محضر الشرطة، اعترفت بارتكابها الواقعة لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة الخلافات الزوجية المستمرة، وانقضاء فترة الإيجار بالشقة سكنها وزوجها منذ أربعة أشهر ورغبة مالك الشقة بإخلائها وعدم وجود مسكن بديل.

جرى التحفظ على المتهمة وحرر عن ذلك المحضر رقم 4524/2021 إداري قسم ثان المنصورة.