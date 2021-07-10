"ابتلع لسانه".. وفاة طالب بكلية الهندسة أثناء لعب كرة القدم في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة مصرعه، عقب ابتلاعه لسانه اثناء لعب كرة القدم بقرية "البساتين" في أجا بمحافظة الدقهلية ووصل إلى المستشفي جثة هامدة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول أحمد أحمد عبدالقادر 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة، ومقيم قرية البساتين، جثة هامدة.

بالفحص وسؤال شاهد الواقعة علاء عبدالمنعم 20 عامًا، طالب، ومقيم بذات القرية قرر أنه أثناء لعب المتوفى كرة القدم بملعب بذات القرية سقط أرضا وابتلع لسانه ما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اختناق باللسان، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4757 إدارى مركز أجا، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.