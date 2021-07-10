"ابتلع لسانه".. وفاة طالب بكلية الهندسة أثناء لعب كرة القدم في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
لقي شاب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة مصرعه، عقب ابتلاعه لسانه اثناء لعب كرة القدم بقرية "البساتين" في أجا بمحافظة الدقهلية ووصل إلى المستشفي جثة هامدة.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول أحمد أحمد عبدالقادر 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة، ومقيم قرية البساتين، جثة هامدة.
بالفحص وسؤال شاهد الواقعة علاء عبدالمنعم 20 عامًا، طالب، ومقيم بذات القرية قرر أنه أثناء لعب المتوفى كرة القدم بملعب بذات القرية سقط أرضا وابتلع لسانه ما أدى إلى اختناقه ووفاته.
وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اختناق باللسان، ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4757 إدارى مركز أجا، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.