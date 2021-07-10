وزير الخارجية الباكستاني: باكستان ترغب في الحل الدائم للقضية الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (أ ش أ):

صرّح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن بلاده ترغب في حل دائم للقضية الأفغانية، مؤكدا أنه لا يمكن حلها بالقوة.

وأوضح قريشي - في مؤتمر صحفي عقده بمدينة مولتان بإقليم البنجاب اليوم السبت- أنه ناقش الأمور المتعلقة بقضية أفغانستان بالتفصيل مع نظيره الأمريكي انتوني بلنكن خلال مكالمة هاتفية أجرياها.

وأشار الوزير - حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية - إلى أن إسلام آباد على اتصال مع جميع الأطراف في هذا الشأن؛ بما في ذلك ممثلي حركة طالبان وممثلي الحكومة الأفغانية المنتخبة.

وأضاف أن رئيس الوزراء عمران خان أوضح أنه لا مجال للحل العسكري في أفغانستان، مشجعا جميع الجهات المعنية لإيجاد حل سياسي في أفغانستان.