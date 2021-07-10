قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال شاهد إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكباً حكومياً انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية، اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف الشاهد أنه قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

وقال حسن سيد علي، وهو سائق سيارة أجرة في موقع الانفجار عند تقاطع «بنادر» في مقديشو: «رأيت ثماني جثث في مكان الحادث، بينهم امرأة».

وتبنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عن هجوم اليوم السبت. وكثيراً ما تنفذ الحركة مثل هذه التفجيرات.