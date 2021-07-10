الفاتيكان يتحدث عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس بعد الجراحة

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أصدر الفاتيكان بياناً، اليوم السبت، تحدث فيه عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس بعد العملية الجراحية في الأمعاء التي أجراها قبل أيام.

وقال الفاتيكان إن البابا يمضي مرحلة النقاهة بشكل طبيعي ويستأنف العمل تدريجياً.وأضاف البيان أن البابا «تمشى في ممر المستشفى وعاد إلى العمل بالتناوب مع لحظات القراءة».

وذكر البيان أن البابا فرنسيس (84 عاماً) «واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر»، مضيفاً أن نتائج تحاليل دمه جاءت مرضية.

وقال المتحدث ماتيو بروني إن البابا «أمضى يوماً هادئاً» أمس الجمعة.

وأضاف «ترأس البابا فرنسيس، بعد ظهر أمس، قداساً في الجناح الخاص» وتناول العشاء مساء مع «من يعتنون بقداسته خلال فترة النقاهة الحالية».

هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها البابا فرنسيس إلى المستشفى منذ أن تولى منصبه في عام 2013.

وأعلن الفاتيكان أن «من المنتظر» غداً الأحد أن «يتلو» البابا فرنسيس «صلاة التبشير الملائكي من الطابق العاشر من مستشفى جيميلي» في العاصمة الإيطالية روما حيث خضع للعملية الجراحية.