وزير الري المصري: سد النهضة فيه “عيوب جسيمة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

أشار وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن“الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يُناسبها“، مطالبًا بألا تكون هناك حالة اندفاع أو ضغط، لأنه لن يكون هناك أي قرار إلا في مصلحة الدولة المصرية. وفق تعبيره.

وقال الوزير عبدالعاطي إن سد النهضة الإثيوبي فيه ”عيوب جسيمة“، بعضها أُعلن وبعضها لم يُعلن.

وأكد على أن“مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه، ولا تأثر أي مصري بأي أزمة مياه، وهذه رسالة لكل الناس“، مناشدًا الجميع بالاطمئنان لجاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات.

ولفت إلى أن“مشكلة مصر مع سد النهضة، ليست السد نفسه، ولكن حجمه“، مشيرًا إلى أن بلاده“لديها ثقة في نفسها، في حين هناك من يخاف من التوقيع على اتفاق وليس لديه رؤية ولا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق“، في إشارة إلى إثيوبيا.

وعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة لمناقشة النزاع الدائر بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)؛ بسبب سد النهضة، والفشل في التوصل إلى اتفاق.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه في حال أصرت إثيوبيا على موقفها فيما يتعلق بسد النهضة،“لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء“.