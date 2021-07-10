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اليابان تعلن عن اقتراب سفن عسكرية صينية من جزر متنازع عليها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سفينة حربية صينية

أعلنت اليابان أن سفينتين عسكريتين صينيتين اقتربتا اليوم السبت من جزر سينكاكو المتنازع عليها بين الدولتين وكذلك تايوان.

وذكر خفر السواحل الياباني في بيان له أن السفينتين التابعتين لخفر السواحل الصيني دخلتا في الساعة الـ11.15 من صباح اليوم السبت تقريبا المياه التي تعتبرها طوكيو تابعة لها جنوبي جزيرة ميناميكوجيما، وهي من جزر أرخبيل سينكاكو.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل الياباني طالب السفينتين الصينيتين بالمغادرة بعد أن اقتربتا من قارب صيد ياباني.

ويمثل هذا أول حادث من نوعه قبالة الجزر المتنازع عليها والخاضعة لإدارة اليابان منذ 26 يونيو الماضي، بحسب ” The Japan Times”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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