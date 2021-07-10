فاطمة بنت مبارك: منح ولي عهد ابوظبي وسام "رجل الإنسانية" يؤكد براعة الرؤية الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أن دولة الإمارات وطن يستمد مبادئه وقيمه من عمق حضارته الأصيلة الممتدة من العطاء والريادة في المجال الإنساني.



وأضافت أن الوطن يستمد نهجه التاريخي في تعزيز قيم السلام ومبادئ الأخوة الإنسانية، برعاية قيادة رشيدة صانعة للمجد والريادة والتميز، معززة لمكانة الدولة كنموذج عالمي للتسامح والسعادة والازدهار.

جاء ذلك في تصريحها بمناسبة، منح المؤسسة البابوية التربوية التابعة للفاتيكان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسام "رجل الإنسانية".

وقالت إن هذا التكريم النبيل يمثل فخرا واعتزازا لدولتنا الغالية، لما يحمله من تأكيد سامي على براعة الرؤية الإماراتية، التي استثمرت في ثقافة التسامح والعيش المشترك، وبذلت في ذلك جهوداً حثيثة أثمرت تآخياً إنسانياً وانفتاحاً وتنوعاً ووسطية واعتدالاً، ليس لها دافع سوى المصلحة الوطنية وعافية هذه المنطقة والعالم.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك عن بالغ اعتزازها وتقديرها لجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودوره العظيم في رفع المعاناة عن البشرية، خاصة في الفترة الصعبة الأخيرة، التي عاشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، لتساهم مبادراته الخيرية، التي قدمت المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للدول الأكثر تضرراً، في دعم الجهود الدولية للحد من تداعيات الجائحة، فضلاً عن إسهاماته الثرية في تأصيل قيم التسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية، التي تجسدت في إطلاق وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، ليمثل امتداداً أصيلاً لمسيرة إنسانية وحضارية رائعة قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد القائد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا منهجاً راسخاً عنوانه الفكر المستنير والسلوك الأخلاقي القويم وخدمة الإنسان والإنسانية.

وتابعت: "نجني اليوم ثمار نصف قرن من السياسة المنفتحة والمتسامحة والتنموية التي تنتهجها دولة الإمارات، باعتبارها مثالاً يحتذى به في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام حقوق المرأة والاهتمام بالطفل وحماية البيئة وحرية المعتقد وحماية دور العبادة وتوفير الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، وذلك في ظل قيادة حكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورؤية سديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

واختتمت: "نزداد يقيناً بثقافتنا وقيمنا التي ارتفع على أساسها بناء الإمارات الشامخ ليكون نموذجاً لدولة تنشد السلم والتنمية والازدهار، وتؤسس مبكراً للممارسات السلمية وثقافة التعايش بوصفها أسلوب حياة، وما زلنا عازمين على استكمال رسالتنا الإنسانية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة أن التآخي خيار أولئك الذين يؤمنون بالمشتركات بين البشر، وبأنه الأصل في الحياة، والطريق الأوسع للرخاء، والأساس في العلاقات بين المجتمعات والدول".