الاتحاد للطيران تطلق رحلتين جديدتين إلى"سانتوريني" و"مالقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت الاتحاد للطيران، رحلتيها الموسميتين الجديدتين إلى جزيرة سانتوريني اليونانية ومدينة مالقة جنوب أسبانيا.



جاء إطلاق الرحلتين ،الجمعة، بعد يوم من إطلاق الاتحاد خدمتها الصيفية الجديدة إلى ميكونوس اليونانية، ما يرفع عدد الوجهات الجديدة التي أطلقتها الاتحاد إلى ثلاثة في غضون 24 ساعة.

وغادرت رحلة مالقة الافتتاحية رقم EY148، مطار أبوظبي الدولي تمام الساعة 10:28 صباحًا وحطّت تمام الساعة 3:48 عصرًا بالتوقيت المحلي .. ومن المقرر خدمة الوجهة أيام الأربعاء والجمعة خلال الفترة الواقعة ما بين 9 يوليو و15 سبتمبر عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر.

كما غادرت رحلة سانتوريني الافتتاحية رقم EY177، مطار أبوظبي في الساعة 11:10 صباحًا وحطت تمام الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي حيث ستتم خدمة الوجهة أيام الجمعة والأحد خلال الفترة الواقعة ما بين 9 يوليو و12 سبتمبر، عبر طائرة إيرباص A320.

وتراهن إسبانيا على تنشيط السياحة بفتح أبوابها أمام السائحين الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، أملا في جذب 45 مليون مسافر في 2021.

وفتحت إسبانيا حدودها أمام المسافرين من كل أنحاء العالم،في السابع من يونيو/ حزيران ،الماضي، على أمل أن يؤدي تدفق الزوار إلى تنشيط قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء جائحة "كوفيد-19".

وهذه الخطوة تطلق ما يأمل كثر بأن يكون موسم سياحة صيفية مزدحما في أوروبا حيث ترتفع معدلات التلقيح في كل أنحاء القارة.

وترحب إسبانيا بالزوار الذين مر على تلقيهم اللقاح بالكامل، 14 يوما على الأقل.