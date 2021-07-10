نيجيريا.. مقتل 35 شخصًا في ثاني هجوم مسلح خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 35 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح هو الثاني خلال 24 ساعة في خمس قرى بولاية زامفارا في شمال غرب البلاد .



وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية محمد شيهو إن "35 شخصاً قتلوا على أيدي لصوص مواشي في القرى الخمس"، في حين أورد سكان وفاة 43 شخصاً في الهجمات التي وقعت الخميس.

الجمعة، أكد سكان وعامل في مستشفى في شمال غرب نيجيريا، أن مسلحين قتلوا 45 شخصا على الأقل في هجوم على بلدة فارو.

وقال أبوبكر إلياسو وهو ساكن شاهد الهجوم إن "مسلحين اقتحموا على متن أكثر من 100 دراجة نارية بلدة فارو وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع نحو الساعة 12 ظهرا".

وقال ساكن آخر يدعى موسى دان أوتا إن المسلحين قتلوا 45 شخصا، في حين قال عامل بمستشفى محلي رفض ذكر اسمه خشية انتقام المسؤولين إن الجثث نقلت إلى المستشفى".

وأضاف العامل "مساء أمس نقل أفراد من قوات الأمن ومن مليشيا محلية جثث 29 شخصا و11 شخصا آخرين مصابين إلى المستشفى".

وأصبحت عمليات المداهمة والقتل والخطف الجماعي من أجل فدية خاصة أطفال المدارس شائعة، مع عجز الحكومة النيجيرية وقوات الأمن عن وقف تدهور الأمن والنظام هناك.