«ملوك الجدعنة».. أحمد شجيع.. شاب مصري قرر مواجهة حشود الإثيوبيين بعلم مصر أمام مجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاحتماعي في مصر، صوراً لشاب مصري يحمل على أكتافه علم بلاده وسط عدد كبير من الإثيوبيين يحملون علم إثيوبيا، وذلك خلال تجمعهم أمام مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية .

ونظم الإثيوبيين وقفة أمام مقر مجلس الأمن للتعبير عن رفضهم لمناقشة المجلس الدولي لقضية سد النهضة، الخميس، بطلب من مصر والسودان.

وقرر أحمد شجيع، وهو إسم على مسمى، أن يقف وحيداً في مواجهة الإثيوبيين رافعاً علم مصر، غير مهتم بأعدادهم أو بزئيرهم، معلناً وبكل فخر دعمه لمصر في القضية التي تمثل "قضية حياة لملايين المصريين".

وانتشرت صورة الشاب المصرى على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إبهار رواد السوشيال ميديا من المصريين والعرب، الذين أعجبوا بشجاعة الشاب المصري، الذى قدم لهم الشكر على دعمهم له.

وكتب أحمد شجيع منشوراً عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قال فيه: "شكرًا شعوركم النبيل تجاهي، وأنا على يقين أن ما حدث أمس هو إحساس أي مصري أتيحت له فرصة التواجد أمام مبني الأمم المتحدة لدعم بلده في قضية دوليه، ما حدث أمس واجهت مضايقات كبيرة لكن حافظت على هدوئي لاستمراري في الوقفة لعدم توفر أي شخص مصري غيري، شكرًا مرة أخرى على دعمكم".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الخميس الماضي جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذي ألقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

وقال سامح شكري في كلمته إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.

وأوضح شكري أن أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، يعيشون تحت تهديد بسبب سد النهضة الإثيوبي، نظرا لعدم وجود ضمانات مؤكدة لسلامة السد الإنشائية.

وقال في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الخميس إن "إثيوبيا استمرت في تبني موقف متعنت، ورفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر والتي من شأنها قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن "مصر وقعت على اتفاق المبادئ 2015، للتأكيد على التزامنا بالتوصل لاتفاق عادل وملزم بهذا الخصوص، واقترحنا بالمساهمة في تمويل السد الإثيوبي، حتى يتحول السد لرمز للصداقة بين شعوبنا، ورغم ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها ورفضها".