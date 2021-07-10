اخبار العالم

العمال يبداون في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في واشنطن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العمال يبداون في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في واشنطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

بدأ العمال في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في واشنطن الجمعة، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

يحيط هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 2.4 متر بمنطقة شاسعة محظورة على الجمهور والسائحين وعلى حركة المرور المعتادة كذلك.

 

وأوضح المسؤول الأمني بمجلس النواب وليام ووكر، في رسالة وجهها إلى المسؤولين المنتخبين الأربعاء، أن قرار التفكيك اتخذ بناءً على تقييم للمخاطر أعدته شرطة الكابيتول.

 

وفي 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر الكابيتول حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا