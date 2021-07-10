شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات أمريكية باكستانية لدعم عملية السلام الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاتصال، الذي جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية العلاقات الثنائية بين واشنطن وإسلام آباد، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع الراهن في أفغانستان.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية التنسيق الوثيق، لإحراز تقدم ملموس في عملية السلام الأفغانية.