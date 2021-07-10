شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء3.37 مليار جرعة لقاح كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 37ر3 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ4ر 32 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 1ر186 مليون حالة، وعدد الوفيات 02ر4 مليون.