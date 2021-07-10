«انهيار» المنظومة الصحية في تونس بسبب وباء كوفيد-19

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية الخميس إن الوضع الصحي «كارثي» في تونس والمنظومة الصحية «انهارت» في وقت تسجّل السلطات أعداد اصابات ووفيات غير مسبوقة جراء تفشي الوباء.

وقالت بن علية في تصريحات لراديو محلي إن «الوضع الصحي الحالي كارثي»، وأضافت أن «نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة والمنظومة الصحية انهارت للأسف».

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة، حسب بن علية.

ونبّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن «المركب يغرق ولإنقاذه يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية (...) إن لم نوحّد الجهود ستتفاقم الكارثة».

وسجلت تونس الثلاثاء 9823 إصابة و134 وفاة نتيجة كورونا، وهي أرقام لم يسبق أن سجلتها البلاد.

وحظرت الحكومة الخميس التنقل بين الولايات ومددت الاجراءات التي اتخذتها سابقا ومنها الاغلاق التام في عدد من الولايات إلى تاريخ 31 تموز/يوليو الحالي مستثنية أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وامتحانات الطلبة، وفق بيان للحكومة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء 464,914اصابة بينما توفي 15735 مصابا.

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق في عدة مناطق، وقد تجاوزت نسبة أسرّة الانعاش التي يشغلها مرضى التسعين بالمئة، حسب وزارة الصحة التونسية.

وفرضت السلطات إغلاقا شاملا في ستّ ولايات (من إجمالي 24 ولاية) لكبح الفيروس لا سيما مع تفشي المتحور دلتا شديد العدوى الذي ظهر في الهند أول مرة ثم انتشر في دول عدة.

تجدر الإشارة إلى أن 4 بالمئة فقط من السكان تلقوا اللقاح بالكامل في بلاد تقطنها حوالي 12 مليون نسمة.