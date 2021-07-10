هايتي تطلب من أميركا والأمم المتحدة إرسال قوات لإرساء الاستقرار في البلاد

10 يوليو , 2021

جوزيف أودلين/أ ب الشرطة الهايتية تشكل طوقا أمنيا أمام السفارة الأمريكية في بورو برنس.

طلبت الحكومة الهايتية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات إلى هايتي للمساعدة في تأمين مواقع استراتيجية خشية تعرضها للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، على ما أعلن وزير في الحكومة.



وقال الوزير المكلف الشؤون الانتخابية ماتياس بيير لوكالة فرانس برس: "بعد اغتيال الرئيس، اعتقدنا أن المرتزقة قد يدمرون بعض البنى التحتية لإثارة الفوضى في البلاد".



وأضاف: "خلال محادثة مع وزير الخارجية الأميركي والأمم المتحدة، قدمنا طلب إرسال قوات إلى هايتي".

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