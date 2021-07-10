الصحة الاماراتية: 75.4 % من سكان الإمارات تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن 75.4% من سكان الإمارات تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا، وأن 65.6% حصلوا على الجرعتين.



كما أعلنت الوزارة، تقديم 50,411 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، السبت، 15,915,717 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 160.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.