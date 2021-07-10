العمال يبداون في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ العمال في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في واشنطن الجمعة، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.



يحيط هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 2.4 متر بمنطقة شاسعة محظورة على الجمهور والسائحين وعلى حركة المرور المعتادة كذلك.

وأوضح المسؤول الأمني بمجلس النواب وليام ووكر، في رسالة وجهها إلى المسؤولين المنتخبين الأربعاء، أن قرار التفكيك اتخذ بناءً على تقييم للمخاطر أعدته شرطة الكابيتول.

وفي 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر الكابيتول حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.