سد النهضة .. إثيوبيا تدعي إنتصارها دبلوماسيا على مصر والسودان في مجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها حققت نجاحا دبلوماسيا في مجلس الأمن على كل من مصر والسودان.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قيام مجلس الأمن الدولي بإعادة ملف سد النهضة الى الاتحاد الإفريقي نجاحاً كبيراً لإثيوبيا وكافة مواطني الدولة، على حد تعبيره.

ولفت مفتي إلى أن هذا النجاح سينعكس على المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه سيعززها ويكون له دور مشجع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وتعترض مصر والسودان على طريقة ملئه وتشغيله.