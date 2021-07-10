سد النهضة .. أثيوبيا : مصر والسودان يضللان المجتمع الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مسؤول إثيوبي عن ضرورة اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي.

وأشار المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، أريجاوي بيرهي، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية ENA، إلى ضرورة تنفيذ أعمال بناء سد النهضة بشكل منظم ومنسق، مضيفا أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي دعم التفاوض بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

ولفت المسؤول إلى أن مجلس الأمن الدولي لعب دورا إيجابيا من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، واصفا ذلك "انتصارا دبلوماسيا" لإثيوبيا.

وقال بيرهي إن مصر والسودان "يضللان المجتمع الدولي لمنع إثيوبيا من كسب الدعم المناسب"، مشددا على أن حكومة إثيوبيا ودبلوماسييها وجالياتها في الخارج يبذلون كل ما بوسعهم من الجهود بغية التصدي لهذا التأثير السلبي.

وجدد المسؤول الموقف الإثيوبي القاضي بأن عملية بناء وملء السد تنفذ بالتوافق مع إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، ولذلك من المعروف أنها لن تلحق أي ضرر بمصر والسودان.