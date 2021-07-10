شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينظم قافلة طبية الثلاثاء لأهالى دار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب البرلمانى محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب إرادة جيل، عن تنظيم قافلة طبية لأهالى دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة وذلك بالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر للتنمية"، الثلاثاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بجزيرة دار السلام، العيسوية، بجوار الثلاجة الإسلامية - أرض محمد شحاتة.

وتضم القافلة تخصصات الرمد، الأسنان، الباطنة، الأطفال، العظام، النظارات الطبية والتحاليل، على أن يكون الكشف مجانا.

ويتحمل النائب محمد تيسير مطر، قيمة الكشف بالكامل وصرف بعض الأدوية، بالإضافة إلى خصم 50% على التحاليل، ودعم مرضى عيادات الرمد والأسنان بكوبونات خصم.