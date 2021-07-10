فشل ذريع.. أول تحرك برلماني بعد تداول امتحان العربي للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم.

وقالت سلامة، في تصريحات أدلت بها اليوم السبت، إنها فوجئت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به على الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين على منظومة الامتحانات؛ للتعرف منهم على أسباب تداول امتحان اللغة العربية.

ووجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى وزارة التربية والتعليم، قائلةً: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدًا؟ وأين المليارات التي تم إنفاقها على تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش؟ وتابعت: ما حدث من تسريب للامتحان هو إهدار للمال العام.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن تسريب الامتحانات يقضي على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيًّا على نفسية الطلاب، مؤكدة أن أولياء الأمور أُصيبوا بخيبة أمل كبيرة؛ بسبب تسريب الامتحانات، مطالبةً وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان.

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