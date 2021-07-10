تعليم الوادي الجديد: انتهاء أول امتحانات الثانوية العامة بلا شكاوى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه لم ترد لغرفة عمليات المديرية شكاوى من الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، ولم يجري تحرير محاضر غش.

وأوضح الدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، أن ٩٥٣ طالبًا بالشعبة العلمية أدوا اليوم امتحان اللغة العربية، من إجمالي ١٨٠٣ طلاب على مستوى المحافظة بالشعبتين الأدبية والعلمية أمام ١٠ لجان على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

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