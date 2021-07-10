على باب المدرسة.. صديقان يدعمان أشقائهما من طلاب الثانوية العامة بتلاوة القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير- شروق غنيم:

على أبواب مدرسة شبرا البلد الرسمية لغات، جلس محمد حسني ورفيقه محمود، يعكف الصديقان على قراءة القرآن حينًا، ومتابعة أي أنباء تُنشر عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، يتمنيان أن يمر الاختبار بسلام على أشقائهم بالداخل.

منذ الصغر وصار محمد ومحمود رفاق، خاضا تجربة امتحانات الثانوية العامة في "شبرا البلد"، نفس المدرسة التي يمتحن بداخلها أشقائهم، يمر شريط الذكريات أمامهما "يوم الامتحان الطالب بيبقى محتاج دعم نفسي من أهله"، لذا قررا ترك كل مهامهما وإيصال أشقائهم للمدرسة وانتظارهم حتى يفرغوا من الامتحان.

يتذكر محمد حين كانوا في فترة امتحانات الثانوية العامة "كان صحابنا الأكبر مننا بييجوا معانا، بس وجود حد من الأهل بيفرق جدًا، قررنا نعمل ده مع أخواتنا"، يضحك الرفيقان إذ جمعهما القدر بتجارب ثنائية في الثانوية العامة قبل ثلاثة أعوام، وحاليًا "صدفة إن كمان أخواتنا يبقوا في نفس السنة الدراسية".

يقتسم الرفيقان مشاعر القلق خلال الانتظار "بنحاول نهون الوقت بالقرآن والأدعية، وشوية هزار". لكن قبل الامتحان كان حالهما مختلفًا، كتم الصديقان أي مشاعر قلق عن عيون أشقائهما "كنا بنشجعهم، أنتوا خلاص عملتوا اللي عليكوا طول الصنة، وزي ما تيجي بقى، المهم أعصابكم"، يضحك إذ كان في نفس موقفهما "قولت لأختي من واقع تجربتي متخافيش كل اللي نصيب في حاجة هياخدها".



فيما اهتم محمود خلال الفترة الماضية أن يخبر شقيقه عن طريقة الاختبار الجديدة "أوبن بوك"، إذ يمتحن بنفس الطريقة في جامعته "بدأت أهون عليهم الطريقة الجديدة وإن مفيهاش قلق".

على أحر من الجمر ينتظر الرفيقان مرور الدقائق لخروج أشقائهم، ينويان طمأنتهم فيما أدوه، الاحتفاء معهما أي كانت تجربة الامتحان، واستكمال المشوار معهما حتى آخر امتحان.

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