"فايزر- بيونتيك" ينوي طلب ترخيصٍ لجرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكورونا لتعزيز الحماية المناعيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلن تحالف "فايزر- بيوتنيك" أنه ينوي طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لكورونا، خصوصا بالولايات المتحدة وأوروبا، لتعزيز الحماية المناعية للذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

وقالت الشركتان في بيان إن "معطيات تمهيدية للدراسة تدل على أن جرعة ثالثة معززة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، تمنح أمانا ثابتا، عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة"، بما في ذلك ضد متحورة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وتابعتا أن هذه المستويات "أعلى بما بين خمس وعشر مرات" من تلك التي شوهدت بعد الجرعتين الأولى والثانية.

وأشارت الشركتان إلى أن لقاحهما أظهر نتائج جيدة في المختبر ضد متحورة "دلتا"، لذلك ستكون جرعة ثالثة قادرة على تعزيز المناعة ضدها أيضا، موضحتين أن الإختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضية"، لكن السلطات الصحية الأمريكية بدت حذرة

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك مساء الخميس، إنهما تدرسان ما إذا كانت "هناك حاجة أم لا" لجرعة ثالثة من لقاح "فايزر- بيونتيك".

وأضافتا أن "الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة (ثالثة) في الوقت الحالي. نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة في حال أظهر العلم أنّ هناك حاجة إليها، وعندما يجري التحقق من ذلك".

المصدر: أ ف ب