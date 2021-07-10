سيدني تستعد لإغلاق أطول وسط تزايد إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعد سكان سيدني لإغلاق أطول وأكثر صرامة بعدما سجلت أكبر مدينة بأستراليا 50 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية ساوث ويلز في مؤتمر صحفي: "سوف تسوء الأوضاع قبل أن تتحسن"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "إذا لم نخفض مستوى الأشخاص المصابين في سيدني، فلن نستطيع تغير الوضع للأحسن بسرعة قدر المستطاع أو بسرعة مثلما يجب علينا".

ومن بين الإصابات الجديدة، أصيب 26 شخصا بالفيروس بينما كانوا في سيدني. ووصلت إجمالي الإصابات الجديدة بسلالة دلتا الآن 489 وحذرت بيريجيكليان من أنه في حال لم يتم السيطرة سريعا على الوضع، فسوف يستمر إغلاق سيدني لما بعد 16 يوليو.

وفرضت الحكومة أمس الجمعة إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة من بينها السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة التسوق لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية مرة في اليوم.