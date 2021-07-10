دعوة أممية لرفع الحصار عن قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 9 دقائق

وجهت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، دعوة للسلطات الإسرائيلية إلى رفع كامل الإغلاقات “المنهكة” التي تفرضها على قطاع غزة.

وقالت هاستينغز في بيان اليوم السبت، عقب زيارتها مؤخرا إلى قطاع غزة: “لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد في 10 مايو الماضي لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق”.

وأضافت: “على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة، ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) ، بهدف رفعها في نهاية المطاف”.

وأردفت أنه “دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر”.

وشددت في بيانها على أنه “لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية، بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية، وإعادة إعمار غزة، دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية”، مؤكدة أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل لن يتم إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهكة بكاملها”.