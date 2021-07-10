هجوم أثيوبي جديد على مصر والسودان.. “تضللان العالم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 40 دقيقة

فصل جديد من المناكفات في أزمة سد النهضة، حيث أعلن مسؤول إثيوبي أن بلاده حققت انتصارا دبلوماسيا في مجلس الأمن من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية.

وأعرب أريجاوي بيرهي المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، عن ضرورة اتخاذ “إجراءات غير مسبوقة” لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي، مضيفا أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي دعم التفاوض بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

واتهم بيرهي في تصريحات لوكالة الأنباء الاثيوبية، مصر والسودان بتضليل المجتمع الدولي قائلا: “مصر والسودان يضللان المجتمع الدولي لمنع إثيوبيا من كسب الدعم المناسب”، مشددا على أن حكومة إثيوبيا ودبلوماسييها وجالياتها في الخارج يبذلون كل ما بوسعهم من الجهود بغية التصدي لهذا التأثير السلبي.

بيرهي جدد التأكيد الموقف الإثيوبي القاضي بأن عملية بناء وملء السد تنفذ بالتوافق مع إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، ولذلك من المعروف أنها لن تلحق أي ضرر بمصر والسودان. على حد قوله.