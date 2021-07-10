بالفيديو والصور – إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. ما علاقة حزب الله؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 12:54 مساءً

أحبط الجيش الإسرائيلي اليوم السبت محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان. وأعلن أنه يتحقق بإمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة تهريب الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر رصدتها استطلاعات جيش الدفاع في حقائب من لبنان.

وكتب ادرعي عبر حسابه على تويتر: “هرعت قوات من الجيش والشرطة إلى المكان وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد”.

ونبه إلى تحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي في إمكانية تقديم حزب الله اللبناني مساندة لمحاولة التهريب، وهوية المتورطين فيها.